, 11:12 — REGNUM Бороться с пандемией коронавирусной инфекции нужно сообща, без политических игр и интриг. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

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Политик считает, что российская наука показала свой потенциал в борьбе с COVID-19.

«Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», — сказал в беседе с РИА Новости бывший советский лидер.

Горбачёв подчеркнул, что на сегодня важно общими усилиями одолеть пандемию, и работать над этим нужно без каких-то политических игр и интриг.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 1 марта, в России за последние сутки был выявлен 11 571 новый случай заражения коронавирусом. 333 человека с диагнозом COVID-19 скончались, 11 277 человек выздоровели.