Чебоксары, , 11:35 — REGNUM В Чувашии в соцсетях отреагировали на очередное заседание оперативного штаба республики, куда доступ открыли не для всех средств массовой информации. На рекомендации Роспотребнадзора не ослаблять ограничения пользователи отмечают, что глава Чувашии может проигнорировать предложения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из немногочисленных сообщений по итогам заседания оперативного штаба стало известно, что заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Елена Прокопьева рекомендовала в марте не снимать ограничения, потому что в начале весны зачастую происходит рост заболеваемости ОРВИ, что может усугубить ситуацию в условиях пандемии коронавируса. В том числе предлагается проводить масленицу в режиме онлайн.

«Ага! Роспотребнадзор говорит «нет», а потом глава Чувашии через пару дней скажет «да», пример с общепитом очень показательный», — считает Flikspost.

Пользователь под ником Автолюбитель публикует картинку и пылающей кухней и поясняет:

«Когда после рекомендаций Роспотребнадзора вместе с друзьями по скайпу сжигаешь в масленицу чучело на кухне. Но что-то идёт не так».

Удивили жителей и данные по числу проведённых тестов на коронавирус: по информации минздрава, с начала пандемии проведено почти 600 тыс. лабораторных исследований в отношении свыше 490 тыс. человек.

«Каждому второму получается. Что-то не верится», — сомневается Ирина Ш.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля 2021 года на заседании оперативного штаба было принято решение о продлении работы предприятий общепита на 2 часа, до 1 часа ночи. Замруководителя Роспотребнадзора Елена Прокопьева тогда отмечала, что снимать ограничения с предприятий общественного питания еще рано.

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