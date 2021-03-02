Великий Новгород, , 07:05 — REGNUM В Новгородской области объявили об очередном ослаблении ограничительных мер в связи со снижением заболеваемости COVID-19. Кроме того, продолжится процесс возвращения временных «ковидных» стационаров к профильной медицинской деятельности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Как стало известно 1 марта в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Великом Новгороде, Валдайском, Боровичском, Старорусском районах решено возобновить диспансеризацию граждан. Будут расширены возможности для проведения экскурсий, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

«Разрешим проведение спортивных соревнований, физкультурных мероприятий на улице с участием зрителей. При этом на стадионах открытого типа наполняемость трибун не должна превышать 50%. Присутствие зрителей — давний запрос со стороны наших спортивных команд, которые очень страдают без болельщиков», — заявил глава Новгородской области Андрей Никитин.

Кроме того, в групповых экскурсиях в помещениях смогут участвовать до 25 человек (сейчас — не более 15), максимальная наполняемость залов в театрах, кинотеатрах и на концертах будет увеличена с 50% до 75% посадочных мест.

На предыдущей неделе в Новгородской области зарегистрировано 540 случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на 24% ниже, чем неделей ранее. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных и социальных группах. За 28 февраля выявлено 65 новых носителей. За время пандемии в регионе зарегистрировано 27 217 случаев, выздоровели 23 713 человек, скончались от ковида 113 человек.

По данным министерства здравоохранения Новгородской области, в больницах региона находятся 634 человека с COVID-19 и подозрением на него. Свободно 46,8% инфекционного коечного фонда.

«В ближайшее время планируется выведение из структуры ковидных госпиталей филиала областного клинического родильного дома на улице Тихвинской, — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области. — Также на этой неделе будет проработан вопрос выведения из структуры ковидных госпиталей клинического центра медицинской реабилитации».

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области за сутки выявили 65 новых инфицированных