Петропавловск-Камчатский, , 07:51 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили ещё 26 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост носителей SARS-CoV-2 в крае постепенно снижается — 3 марта инфицирование лабораторно подтвердилось у 28 человек, 2 марта — у 30, 1 марта — у 32, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных регионального оперативного штаба.

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За весь период пандемии на Камчатке выявили 13 632 случая заражения коронавирусом.

Ещё 44 больничных листа медики закрыли в связи с выздоровлением пациентов. За всё время в крае успешно справились с болезнью 12 305 человек. В ковидные госпитали поступили на лечение ещё 18 носителей коронавируса. Всего в стационарах находятся 207 пациентов. На фоне COVID-19 пневмонией болеют 128 человек. Из 420 специально развёрнутых ковидных коек свободными остаются 213.

На Камчатке за весь период пандемии провели более 315 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, на Камчатке с 17 февраля не регистрируются смертельные исходы пациентов с коронавирусом. Всего в крае жертвами COVID-19 стали 118 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за последние сутки, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, скончались от COVID-19 ещё три человека. За весь период пандемии в области умер 181 носитель коронавируса.