Пенза, , 11:49 — REGNUM В Пензенской области за минувший день инфицированы коронавирусом 128 человек, накануне сообщалось о 130 заболевших. В начале прошлой недели регистрировалось более 150 заболевших в сутки. С начала наблюдения инфекция подтвердилась у 39 581 жителя области. Об этом 9 марта сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 456 пациентов, новых жертв за сутки не зарегистрировано. Выздоровели в общем итоге 35 755 пациентов, или более 90,3% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 102 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области в настоящее время привито от коронавируса около 40 тыс. человек. На текущей неделе в регион поступит новая партия вакцины, в связи с этим количество пунктов вакцинации возросло с 45 до 60.

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