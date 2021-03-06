Москва, , 14:49 — REGNUM Российский препарат «Спутник V», поднявшийся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 6 марта в социальной сети Facebook.

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«Мы с мужем сделали прививки. Всё отлично!», — пишет Светлана Ш.

Многие пользователи оказались в восторге от такой новости. Люди отметили, что достижение российских учённых смогло прорваться сквозь предвзятое отношение западных стран.

«Слава российским учённым!», — поделилась Tamara Š.

Некоторые комментаторы уверены, что «Спутник V» хорошо зарекомендовал себя и стал предпочтительным средством против коронавируса.

«Гордимся Россией! Кто выбрал российскую вакцину, тот победит заразу», — считает Виктор М.

Нашлись и те, кто выразил желание получить российскую вакцину там, где правительство ещё не дало согласие на поставки из Российской Федерации.

«Я мечтаю в Канаде получить «Спутник V». Но такой возможности не имею», — написала Elena A.

Напомним, 5 марта российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer.