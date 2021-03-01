Москва, , 13:54 — REGNUM Объекты, которые входят в зону ответственности Федерального медико-биологического агентства — в первую очередь, объекты «Росатома», «Роскосмоса», — демонстрируют самые высокие показатели тестирования от коронавируса как в масштабе России, так и мира. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

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«Мы получили один из самых высоких показателей тестирования: в среднем для нашей системы это 320 на 100 тыс., а на ряде стратегических объектов — более тысячи на 100 тыс. И это позволяло своевременно включать весь комплекс противоэпидемических мер», — заявила Скворцова.

В результате накопительная летальность на всех территориях и объектах, где работало ФМБА, составила всего 0,9%, что значительно ниже и среднероссийского, и мирового показателя, указала она.