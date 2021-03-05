Москва, , 10:18 — REGNUM Выявленные в мире новые штаммы коронавируса в реальности являются подтипами. Об этом на ХХIII конгрессе педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

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«Сейчас возникает много вопросов с новыми подтипами коронавируса: их иногда неправильно журналисты называют штаммами — это не штаммы. Это подтипы», — сказала Намазова-Баранова.

По её словам, такие новые подтипы «не ухудшают состояние здоровья [заразившихся COVID-19] детей».