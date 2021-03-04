Улан-Удэ, , 09:21 — REGNUM Мобильные группы в Бурятии увеличили число проверок по соблюдению противоэпидемических мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, дополнительные меры разработаны, чтобы исключить повторение ситуации, сложившейся в Селенгинском районе.

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Зампред по вопросам безопасности Пётр Мордовской поручил представителям минтранса республики совместно с правоохранителями увеличить количество мобильных групп на транспорте. По его словам, опасность больших вспышек коронавируса сохраняется.

«Статистика последних недель показывает незначительный, но стабильный спад заболеваемости, поэтому некоторая расслабленность в обществе есть. Но необходимо понимать, какова цена неосторожности», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики ввели карантин на территории Селенгинского района. На две недели здесь ввели запрет на работу заведений общепита и учреждений культуры, а также приостановили проведение массовых мероприятий.