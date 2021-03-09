Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании приняли 93 198 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Всего Ростовская область получила более 100 тыс. доз антиковидной вакцины. За последние сутки от коронавируса привились 222 человека, общее число вакцинированных жителей региона — 93 198 человек. Из них полный курс — оба компонента вакцины — получили 36 212 участников прививочной кампании.

На территории Ростовской области работает более 80 пунктов вакцинации. Наряду с прививочными кабинетами развёрнуты мобильные пункты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области прививку от COVID-19 получили только 89 тыс. человек