Кызыл, , 11:32 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 20 по 26 февраля выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, что на десять случаев больше, чем неделей ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«За неделю в Кызыле зарегистрировано — 24 с ростом к данным предыдущей недели на 6 случаев, Каа-Хемском кожууне — 4 с ростом за неделю на 3 случая, Кызылском — 3, со снижением на 1 случай, Чаа-Хольском — 2, со снижением на 1 случай, Улуг-хемском — 1, Пий-Хемском — 1, Овюрском — 1, Барун-Хемчикском — 1 случай», — отметили в минздраве.

В числе новых заболевших девять детей, в также четверо пожилых граждан старше 65 лет.

Таким образом, всего с начала 2021 года в республике зарегистрировано 856 подтвержденных случаев инфицирования. Общее число случаев за весь период пандемии, по данным портала Стопкоронавирус. рф, достигло 15 656. Выздоровели к настоящему времени 14 565 человек.