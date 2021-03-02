, 08:23 — REGNUM В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, которого будет достаточно для снятия ограничений, может сформироваться к августу. Об этом 2 марта заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Голикова уточнила, что такой прогноз будет актуальным в случае, если сохранится сегодняшний темп вакцинации.

«Мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — добавила вице-премьер в интервью ТАСС.

При этом она подчеркнула, что эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок, и, скорее всего, так и будет.

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«Зависит это исключительно только от темпов вакцинации, — указала Голикова. — И в этой связи до тех пор, пока мы не достигнем коллективного иммунитета, нужно соблюдать принятые ограничительные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован только путём проведения массовой вакцинации населения. При этом привиться должны около двух третей населения планеты.