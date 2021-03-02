2 марта 2021, 08:23 — REGNUM В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, которого будет достаточно для снятия ограничений, может сформироваться к августу. Об этом 2 марта заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Голикова уточнила, что такой прогноз будет актуальным в случае, если сохранится сегодняшний темп вакцинации.
При этом она подчеркнула, что эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок, и, скорее всего, так и будет.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован только путём проведения массовой вакцинации населения. При этом привиться должны около двух третей населения планеты.