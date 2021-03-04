Салехард, , 12:17 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 11 зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 4 марта региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 37 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 4 марта 37 251 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 35 363 человека, 402 пациента с COVID-19 скончались.