Краснодар, , 11:24 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 2 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 1 марта, сообщалось о 140 случаях заражения коронавирусом.

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«В Краснодаре выявлено 46 случаев, в Сочи — 17, в Новороссийске — 11, Тихорецком районе — 10. По пять новых пациентов в Геленджике, Апшеронском, Выселковском и Лабинском и Ейском районах. В Анапе, Кореновском и Приморско-Ахтарском районе заболели по четыре человека. Три положительных результата получено Армавире и Отрадненском районе, по два — в Курганинском, Мостовском, Белоглинском и Тимашевском муниципалитетах, по одному — в Белореченском, Крыловском, Щербиновском, Новопокровском и Павловском районах», — сообщили в оперативном штабе.

За период с 12 марта 2020 года по 2 марта 2021 года в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 38 722 человека, в том числе 2 726 детей. Выздоровел 33 461 пациент. За сутки в регионе зарегистрировано 14 смертей пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции в регионе достигло 1 958 человек.

В ковидных госпиталях региона остаются 1 165 человек, 82 пациента находятся в тяжёлом состоянии — 80 подключены к аппаратам ИВЛ, ещё двое на ЭКМО.