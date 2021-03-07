Белгород, , 11:46 — REGNUM 96 новых носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 7 марта — на одного меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 30 пациентов, зарегистрированы два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Всего в Белгородской области подтверждены 31 тыс. 114 случаев заражения коронавирусом. В стационары госпитализированы 925 человека, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Выздоровели 27 тыс. 725 человек.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 503 пациента.