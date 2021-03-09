Симферополь, , 10:12 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 9 марта региональный оперштаб. Накануне, 8 марта, сообщалось о 61 новом случае заражения.

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Всего с начала пандемии на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 36 307 человек. Выздоровели из общего числа заболевших COVID-19 32 590 человек.

За последние сутки зарегистрирована смерть ещё четырёх пациентов с коронавирусом, всего коронавирус в Крыму унёс жизни 974 человек.

На стационарном лечении в ковид-госпиталях в Крыму остаются 1435 человек — 43 за сутки госпитализированы, 17 выписаны. Дома лечатся 1778 пациентов.