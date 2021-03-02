Новосибирск, , 07:07 — REGNUM В Новосибирской области предварительно записаться на вакцинацию от коронавируса можно тремя способами: на Едином портале госуслуг, по телефонам call-центров поликлиник и через сервис Единой регистратуры 124. Об этом сообщает региональное правительство.

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По данным областного министерства цифрового развития и связи, через Единый портал госуслуг на вакцинацию записались уже более 10 тысяч новосибирцев.

Согласно официальным данным, к 1 марта в Новосибирской области привито 63 498 человек, в том числе двумя компонентами — 20 693 человека.