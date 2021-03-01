Чита, , 09:15 — REGNUM Власти Забайкальского края, где насчитывается более одного миллиона жителей, известили о том, что полную вакцинацию от коронавируса прошли 19 116 человек. Как сообщает сегодня, 1 марта, пресс-служба правительства региона, всего край получил 47 662 доз вакцины «Спутник V» и 1 300 — «ЭпиВакКорона».

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По словам вице-премьера краевого правительства Инны Щегловой, две тысячи доз Гам-КОВИД-Вак были получены 28 февраля. «На сегодняшний день первую аппликацию вакцины от COVID-19 получили чуть более 39 тысяч забайкальцев, вторую — чуть более 19 тысяч человек», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 1 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 828 человека, причём 305 из них вновь обнаружили за прошедшие выходные (27−28 февраля 2021 года).

Вакцинация в Забайкалье осуществляется в 47 прививочных пунктах и пяти передвижных ФАПах, которые отправляются в населённые пункты Карымского, Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Читинского, Хилокского районов.

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