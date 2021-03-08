Екатеринбург, , 19:25 — REGNUM В Свердловской области выявили ещё 176 заразившихся коронавирусом. Новые данные на 8 марта приводит оперштаб.

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Из них 65 обнаружили в Екатеринбурге. Также новые случаи заражения были выявлены в Алапаевске, Алапаевском районе, Берёзовском, Верхней Пышме Первоуральске и многих других муниципалитетах.

С начала пандемии в регионе выявили уже 79 041 носителя коронавируса. Состояние 297 госпитализированных медики называют тяжёлым. 105 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки зафиксировано десять случаев смерти от COVID-19, а с начала пандемии уже 2 466.