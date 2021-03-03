Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM В школах Санкт-Петербурга из-за болезни отсутствуют всего 382 ребенка (0,07% от общего количества обучающихся) и 169 сотрудников (0,4% от общего количества сотрудников). Об этом 3 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по образованию Северной столицы.

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В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий сейчас находятся 16 классов в десяти школах (0,08% от общего количества классов в городе).

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 10 817 человек (2% от общего количества обучающихся)», — отметили в комитете.

Кроме того, по эпидемическим причинам закрыта одна группа в одном детском саду.

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