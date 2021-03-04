Черкесск, , 14:27 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 33 человек. Это наименьший показатель прироста числа носителей вируса за последние полгода. Такие данные приводит 4 марта федеральный оперативный штаб.

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В регионе продолжает отмечаться тенденция превышения числа выздоровевших в сутки по отношению к числу вновь выявленных пациентов. Так, за прошедший день выписаны в связи с выздоровлением 44 жителя региона.

Общее количество лиц, заразившихся коронавирусом за все время пандемии в Карачаево-Черкесии составило 19 192 человека. Из них смогли справиться с болезнью 17 470 пациентов. Не удалось спасти врачам 63 жителя региона.

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