Людиново, Калужская область, , 17:37 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 3 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Фото: pixabay.com

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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Людиновского района 1946 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 261 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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