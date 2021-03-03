Саратов, , 09:03 — REGNUM В Саратовской области за последние два месяца регистрируется снижение числа случаев заболевания коронавирусом на 4,2%, чем в ноябре-декабре 2020 года. Об этом сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Глава ведомства призывает жителей старше 65 лет воздержаться от посещения общественных мест и продолжить соблюдать меры профилактики, так как эта категория граждан наиболее подвержена заражению новой коронавирусной инфекцией.

По данным облминздрава, в день госпитализируют в стационары от 80 до 100 пациентов с коронавирусом. Сокращение числа больных является основанием для закрытия ковидных госпиталей, развернутых в 10 медучреждениях.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области для жителей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, продлили режим самоизоляции до 15 марта.

Читайте также: В Саратовской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Читайте также: В Саратовской области сняли ограничения на работу общепита