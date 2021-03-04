Нарьян-Мар, 4 марта 2021, 19:12 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа решили закрыть пост эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, решение поддержал Роспотребнадзор.
Вместе с тем принято решение рекомендовать работодателям допускать на работу прилетевших из отпусков или командировок граждан при условии наличия справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Это может быть как тест ПЦР, так и справка на антитела, либо сертификат о законченной вакцинации.
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