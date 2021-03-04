Нарьян-Мар, , 19:12 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа решили закрыть пост эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружной администрации, решение поддержал Роспотребнадзор.

«В личные сообщения в социальных сетях поступает очень много просьб о снятии поста эпидконтроля в аэропорту. Многие из жителей нашего региона уже прошли вакцинацию, многие имеют антитела. Думаю, нет смысла держать сейчас пост и создавать для людей лишние препятствия в перемещении. В этой связи предлагаю его снять и не обязывать людей каждый раз при перелёте предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции», — сказал губернатор НАО Юрий Бездудный.

Вместе с тем принято решение рекомендовать работодателям допускать на работу прилетевших из отпусков или командировок граждан при условии наличия справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Это может быть как тест ПЦР, так и справка на антитела, либо сертификат о законченной вакцинации.

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