Ижевск, , 14:48 — REGNUM К 1 апреля в Удмуртии в режиме центров для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжат работать только три медицинских учреждения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В частности, пациентов с коронавирусом продолжат принимать Республиканская клиническая инфекционная больница, ГКБ №6 и ковид-отделение Глазовской межрайонной больницы на 100 коек.

С 15 марта в плановом режиме возобновят работу Завьяловская районная больница и Воткинская городская больница. С 22 марта, в случае сохранения стабильной ситуации с распространением коронавируса, на плановый прием пациентов перейдет Можгинская районная больница.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 марта в республике выявили с начала пандемии 28 447 случаев заражения коронавирусом. На указанную дату прививку от коронавируса сделали 27 093 человека. Второй компонент препарата получили 6169 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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