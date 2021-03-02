Нижний Новгород, , 15:21 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 марта выявили 1875 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 21 октября. Накануне было выявлено 1919 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 531 110 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 386 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 275, в Саратовской области — 190, в Пермском крае — 184, в Пензенской области — 152, в Башкирии — 137, в Кировской области — 126, в Ульяновской области — 99, в Оренбургской области — 80, в Удмуртии — 75, в Татарии — 53, в Чувашии — 50, в Мордовии — 46, в Марий Эл — 25.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 97 338 случаев, в Саратовской области — 49 895, в Самарской области — 49 082, в Ульяновской области — 47 855, в Пермском крае — 47 215, в Пензенской области — 38 611, в Оренбургской области — 37 754, в Кировской области — 36 746, в Башкирии — 28 856, в Удмуртии — 28 371, в Чувашии — 21 502, в Татарии — 18 082, в Мордовии — 17 928, в Марий Эл — 11 845.

Полностью выздоровели 474 225 жителей округа, за последние сутки выписаны 2044 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 10 606 человек, за минувшие сутки скончались 63 житель Поволжья. Накануне умерли 60 жителей округа.

Значительное расхождение — почти на 300 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 2 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 364 человека, в течение минувших суток умерли двое жителей республики. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 641 житель Удмуртии скончался с начала пандемии, шесть человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 марта в России с начала пандемии подтверждено 4 268 215 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 10 565 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 838 040 жителей России, за сутки выписаны 14 966 человек. 86 896 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 441 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 343 279 человек.