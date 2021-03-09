Москва, 9 марта 2021, 12:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал нападки США и ряда стран Запада на российскую вакцину «Спутник V», передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.
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"Оскорбить нас хотят, унизить, больше миллиарда человек из стран мира хотят использовать нашу вакцину», — возмущен Жириновский.
США обвинили российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса Pfizer и Moderna, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.