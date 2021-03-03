Грозный, , 17:24 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров возлагает большие надежды на духовенство региона в плане проведения воспитательной работы с молодежью. В первую очередь от религиозных деятелей он ждет помощи в борьбе с распространением в сети интернет идей терроризма и вредоносных идей противников прививочной кампании. Об этом Кадыров заявил 2 марта в ходе встречи с кадиями и имамами районов, известными исламскими учеными и богословами.

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По словам чеченского лидера, в последнее время молодежь «подвергается тотальным идеологическим атакам через интернет», поэтому духовенство должно противостоять им тоже в сети интернет.

«Также активизировались адепты теорий заговоров и «антипрививочники». Духовенству рекомендовано нарастить присутствие в интернете, чтобы жители республики имели возможность получать достоверную информацию из сети. Призвал кадиев и имамов активнее доводить до верующих позицию нашей религии о необходимости вакцинироваться по рекомендации врачей», — написал Кадыров по итогам встречи с богословами.

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