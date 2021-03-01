Курган, , 14:59 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 68 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 28 зарегистрировано в Кургане, сообщает 1 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 70 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 1 марта выявлено 17 778 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 759 человек, скончались 305 пациентов с COVID-19.