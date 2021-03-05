Чита, , 08:44 — REGNUM Жители Забайкалья теперь смогут сделать прививку от COVID-19 в Оловяннинской ЦРБ. Об открытии там двух новых пунктов вакцинации и приобретённых холодильных камерах для хранения вакцины сообщила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова. Дробности сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба главы региона.

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«Вакцинация осуществляется в 50 прививочных пунктах по краю и пяти передвижных ФАПах в Карымском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Читинском, Хилокском районах», — пояснила Щеглова.

По её словам, на 5 марта первую аппликацию вакцины «Спутник V» поставили уже более 45 тысяч забайкальцев, а обе получили более 25 тысяч человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 марта губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, позвонив по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, не смогли записаться на прививку COVID-19, чиновников лишь занесли в лист ожидания.

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