Салехард, , 14:39 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 34 новых случаев заражения коронавирусом. Из них четыре зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 5 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 36 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 5 марта 37 285 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 35 424 человека, 403 пациента с COVID-19 скончались.