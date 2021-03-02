Москва, , 11:17 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 441 человек. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

«Зафиксирован 441 летальный исход», — рассказали в штабе. Выздоровели за сутки 14 966 человек.

Всего в России от коронавирусной инфекции умерли 86 896 человек. Выздоровели свыше 3,8 млн пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 10 565 случаев заражения коронавирусом.