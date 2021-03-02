Москва, 2 марта 2021, 11:17 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 441 человек. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе Москвы.
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«Зафиксирован 441 летальный исход», — рассказали в штабе. Выздоровели за сутки 14 966 человек.
Всего в России от коронавирусной инфекции умерли 86 896 человек. Выздоровели свыше 3,8 млн пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 10 565 случаев заражения коронавирусом.