Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 1 марта выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 387 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 96 955 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки выписаны 423 человека, всего выздоровели с начала пандемии 89 263 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2473 человек. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3911 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,6 тыс. коек, 740 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 1 марта остаются свободными 20% коек.