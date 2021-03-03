Архангельск, , 14:56 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 121 новый случай COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 43 архангелогородца, 34 северодвинца, 20 жителей Котласского района. Инфекцию также выявили у жителей Мирного, Приморского, Верхнетоемского и других районов области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 4186 человек.

Напомним, архангельский штаб подтвердил гибель 815 человек от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области собираются ослабить антиковидный режим.