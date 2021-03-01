Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Серьезная летальность COVID-19 среди пациентов старшего поколения способствует тому, что пожилые петербуржцы решают сделать прививки от коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 марта заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

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«Отрадно, что почти 42% всех вакцинируемых — старше 60 лет, которые понимают, что если они заболеют коронавирусной инфекцией… <…> Среди граждан старшего возраста летальность составляет от 25% до 29%», — сказал он. Чиновник признал, что зачастую пожилых людей сложно уговорить прививаться.

«Но разве не аргумент, что каждый третий из них, если заболеет, погибает. Мы разделили графики на десятилетия, и, начиная с 50 лет, этот график растет вверх, а пик приходится на 80 лет. Вам один раз этот график увидеть, чтобы понять: чем старше человек, тем быстрее ему надо прививаться», — заявил Эргашев.

На данный момент в Северной столице от вируса привились в целом 245 тыс. человек. В первую очередь в список попали 15 тыс. медиков, 14 тыс. учителей и прочих работников образования, а также силовики.

«Наша задача — вакцинировать 1 млн 200 тысяч петербуржцев», — напомнил Эргашев. Он пояснил, что эта цифра выведена экспертным путем. В Роспотребнадзоре из числа жителей города вычли детей, тех, кому противопоказана прививка, так как они страдают хроническими и другими заболеваниями, тех, кто имеет напряженный иммунитет. Всего таких в городе оказалось 1 млн 800 тысяч человек.

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«Если мы привьем 1 млн 200 тысяч человек, то будем иметь в городе популяционный иммунитет, который позволит прервать цепочку репликации коронавирусной инфекции и прекратить распространение эпидемии в Петербурге», — считает вице-губернатор, врач по образованию.

Он заявил, что сейчас Петербург находится на нисходящей волне эпидемии, коэффициент распространения вируса в последнее время был меньше единицы, но сегодня вновь достиг единицы.

«Это говорит о том, что ситуация не совсем стабильна», — подчеркнул Олег Эргашев.

За 28 февраля в Петербурге выявили 943 новых носителя коронавируса и подтвердили смерть от ковида 35 человек. Всего с начала пандемии выявили 368 120 случаев заражения. От COVID-19 скончались 11 112 человек. Выздоровели 300 257 человек.

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