Новосибирск, , 10:00 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 9 марта, за минувшие сутки выявлено ещё 104 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 100 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 72 года, 80 лет, 80 лет, 83 года и женщины в возрасте 62 года, 69 лет, 73 года, 78 лет. Всего в регионе умерли 1503 человека, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 98 человек, на ИВЛ — 15 пациентов».

Всего на утро сегодня, 9 марта, в регионе выявлено 36 703 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2087 детей; 33 590 пациентов выздоровели (+37 за сутки).