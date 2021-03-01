Благовещенск, , 11:18 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом (на 28 февраля прирост составил 44, на 27 февраля — 45). За весть период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 053 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 0,2%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 27 человек (69%) болеют ОРВИ. Пневмония на фоне COVID-19 диагностирована у 12 жителей области (31%).

За всё время в Приамурье провели более 798 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в области за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали уже 178 человек. За прошедшую неделю с 22 по 28 февраля в Приамурье от коронавируса скончались 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 11 732 человека. Вторую дозу «Спутник V» получили 6305 жителей края.