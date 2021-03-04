Сыктывкар, , 16:18 — REGNUM Проводы зимы в Сыктывкаре пройдут с ярмаркой, но без сжигания чучела Масленицы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил первый зампред правительства Коми Игорь Булатов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Центром праздничных гуляний традиционно станет Стефановская площадь, где 13 марта пройдет торгово-выставочная ярмарка.

«К сожалению, в этом году придется обойтись без традиционных атрибутов как масленичный столб и сжигание чучела Масленицы. До всех муниципалитетов доведено требование — не допускать пусть даже кратковременное скопление людей, без которого сжигание чучела сложно представить», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 82 больных COVID-19.