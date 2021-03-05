Москва, , 16:58 — REGNUM В России уже порядка 5 млн человек прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 5 марта сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«На сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн граждан», — сказала она.

Вице-премьер также сообщила, что в России на сегодняшний день произведено уже 13,9 млн комплектов доз вакцин от COVID-19, порядка 7,9 млн доз доступно для вакцинации населения.

Напомним, ранее Татьяна Голикова сообщила о снижении смертности от последствий заражения коронавирусом в России.

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