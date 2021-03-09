Саранск, , 12:27 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Мужчина 1942 года рождения был госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония, а также ишемическая болезнь сердца. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии, в том числе гипертоническая болезнь.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 172 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 марта в регионе выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был выявлен 41 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 223 случаев.

Читайте также: В Мордовии выявили 40 новых носителей коронавируса