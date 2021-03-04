Горно-Алтайск, , 09:54 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 23 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся двое детей.

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«Коронавирус подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Усть-Коксинского района, у трёх жителей Чойского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Шебалинского района, у одного жителя Усть-Канского района», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 299, треть из которых зарегистрирована в Горно-Алтайске. Выздоровели к настоящему времени 16 013 человек. Скончались в республике 196 пациентов с COVID-19.

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