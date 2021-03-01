Абакан, , 10:34 — REGNUM Прививку от COVID-19 по состоянию на 1 марта сделали более 14 тысяч жителей Хакасии, в том числе оба компонента вакцины получили порядка 6 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Всего за февраль 2021 года регион получил более 19,5 тысячи доз вакцины. Очередная партия в количестве 1000 штук пришла 26 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 1 марта выявлено 21 317 носителей коронавируса.

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