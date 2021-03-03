Мурманск, , 12:02 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 75 новых случаев COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии выросло до 47 004.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, лидер по суточному приросту заболевших — областной центр (+43). Новые случаи заболевания также выявлены в Североморске, Оленегорске, Мончегорске и других муниципалитетах. Всего на лечении с инфекцией находятся 522 человека.

За сутки в регионе скончались шесть ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 957 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 марта в Мурманской области отменят ряд ограничительных мер, в том числе обязательный режим самоизоляции для пожилых людей.