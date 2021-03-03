Красногорск, , 17:05 — REGNUM Закрыт крупнейший в Подмосковье временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

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Медицинское учреждение было развёрнуто на территории торгового центра «Мой молл» в Раменском округе Подмосковья. В нем размещалось около 2,2 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в нем прошли лечение почти 5,5 тысяч человек с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

«Улучшение ситуации с новой корон авирусной инфекцией позволяет сосредоточиться на оказании плановой медицинской помощи. В настоящее время система здравоохранения Раменского округа работает в штатном режиме», — сказал главный врач Раменской центральной районной больницы Аркадий Коган.

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