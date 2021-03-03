Ставрополь, , 14:05 — REGNUM В Ставропольском крае число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки составило 93. Это в 2,5 раза меньше, чем выявлялось в начале февраля 2021 года. Общее количество носителей вируса в регионе достигло 47 575 человек, сообщили 3 марта в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

«Число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, ежедневно растет. За прошедшие сутки выписаны еще 185 человек. Таким образом, за весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже свыше 43,6 тысячи пациентов», — написал губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram.⠀Между тем растет и число смертельных случаев от осложнения после COVID-19. Так, за прошедший день умерли еще шестеро жителей края. Общее число скончавшихся достигло 1095 человек.