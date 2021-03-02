Самара, , 11:36 — REGNUM 275 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 49 082 случая заражения этой инфекцией. При этом по области была констатирована смерть 912 пациентов с COVID-19, при этом за минувшие 24 часа скончался один такой пациент: 66-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки в области справились с вирусом 283 человека, а всего в регионе выздоровели 45 284 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 марта, в Самарской области за сутки было выявлено 278 случаев заражения коронавирусом.

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