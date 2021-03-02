Москва, , 11:57 — REGNUM Власти не стали перед праздниками февраля и марта расширять список стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, из-за печального опыта прошлого года. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала в опубликованном 2 марта интервью ТАСС.

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Она напомнила, что в прошлом году граждане отправились в закрытую Европу на 23 февраля и 8 марта, хотя она уже «полыхала» от пандемии. Не помогли и «уговоры» российских властей.

«Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация — у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией», — пояснила Голикова.

Границы с Британией закрыты до 16 марта в связи «с тем печальным опытом, который продемонстрировали наши граждане в прошлом году», добавила она. Официально первый ввозной случай коронавируса появился в России 2 марта 2020 года. Этот пациент привёз вирус из Милана. Уже с 16 марта заболеваемость новой инфекцией стала серьёзно нарастать.

Голикова отметила, что Россия постепенно продвигается к открытию границ с другими государствами. При этом оперативный штаб взвешивает все «за» и «против».