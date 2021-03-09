Москва, , 14:38 — REGNUM Людям, уже переболевшим COVID-19, необязательно делать прививку от коронавируса. Но это разрешается только в том случае, если не произошло серьёзных мутаций коронавируса, заявил главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, пишет «РГ».

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По мнению врача, если человек перенес коронавирус без симптомов, то вакцинация никакого вреда не принесёт. В то же время с коронавирусом всё нестабильно и не предсказуемо.

«Появляются новые мутации. Возникает вопрос: антитела от COVID-19, вызванного одной разновидностью вируса, защищают от другой? Вакцина точно защищает, а вот защищают ли антитела пока неизвестно», — пояснил Мясников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач Александр Мясников заявлял, что мутации вирусов — естественное для них состояние. Коронавирус — не исключение.

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