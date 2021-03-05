Саратов, , 12:05 — REGNUM В Саратовской области за сутки произошли четыре летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, от последствий заражения инфекцией скончались 663 человека. Об этом 5 марта сообщает облминздрав.

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Погибли накануне две женщины и столько же мужчин. Возраст умерших — от 47 до 82 лет. Сутками ранее скончались пятеро пожилых саратовцев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 5 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 459 человек, за сутки инфицированы 189 жителей. Накануне заболели 187 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 499 пациентов, или 90,2%, за сутки — 138 человек.

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