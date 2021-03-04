Улан-Удэ, , 08:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперштаба. Таким образом, суточный прирост носителей уже вторые сутки держится на отметке ниже ста — накануне было выявлено 98 новых заразившихся.

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Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 34 133. Из них к настоящему времени выздоровели 31 904 человек. В стационарах на лечении остаются 752 пациента с COVID-19, ещё 756 носителей лечатся на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1060 коек, занято — 752, свободно — 308 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,9%», — отметили в оперштабе.

За сутки скончались ещё два пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 721 человек.